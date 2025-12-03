A música mais ouvida no Spotify em 2025

A edição 2025 do Spotify Wrapped já está disponível, reunindo tudo o que cada usuário ouviu ao longo do ano, incluindo músicas, artistas, álbuns e podcasts, com base nos dados coletados desde janeiro até as semanas anteriores ao lançamento
O Wrapped deste ano traz novidades como a 'idade musical', clubes personalizados e uma festinha interativa que pode ser compartilhada com amigos dentro do próprio aplicativo
O acesso é simples: no celular, o Wrapped aparece diretamente na tela inicial do Spotify, e também pode ser visualizado pelo site spotify.com/br-pt/wrapped
Segundo a retrospectiva, a música mais ouvida pelos brasileiros foi ‘Tubarões’, de Diego & Victor Hugo
A música é interpretada pela dupla Diego & Victor Hugo — um artista mineiro e outro brasiliense
'Tubarões' foi lançada em 13 de fevereiro de 2025, como single de abertura do projeto/dvd Ao Vivo em Uberlândia
A composição tem créditos de Flavinho Tinto, Douglas Mello, Íkaro Andrade, Rodrigo Costa e Daniel Rangel. A produção musical foi assinada por Eduardo Pepato
A letra traz tom de desabafo e superação: o eu-lírico rompe laços com um amor passado e declara que não quer mais ser assunto de quem partiu. A metáfora dos 'tubarões' simboliza os perigos, ressentimentos e desafios emocionais pós-separação
A própria dupla reconheceu a Billboard que a música se destaca por fugir de fórmulas repetitivas — com melodia marcante e letra reflexiva, que acreditavam ter 'o DNA' deles, mas com 'algo novo'
O hit foi um sucesso praticamente imediato. Logo no lançamento, entrou nas plataformas com videoclipe e venceu resistência: chegou ao topo do Billboard Brasil Hot 100 — a primeira vez da dupla na liderança desse ranking
Além disso, 'Tubarões' alcançou o primeiro lugar no Top 50 do Spotify Brasil pouco tempo após o lançamento
Pela recepção e impacto alcançados, 'Tubarões' entrou como indicação ao Prêmio Multishow na categoria 'Hit do Ano'
Para Diego & Victor Hugo, 'Tubarões' representou a consolidação de uma nova fase: a dupla, que já compunha para outros nomes de peso no sertanejo, retomou protagonismo com voz própria