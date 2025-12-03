MÚSICA

Os artistas mais ouvidos no Brasil em 2025

Retrospectiva do Spotify destaca Top 10 totalmente masculino e confirma força de sertanejo, pagode e funk no consumo musical brasileiro

Por Bianca Lucca
Freepik

A retrospectiva anual do Spotify já está disponível e reúne tudo o que cada usuário ouviu ao longo do ano — músicas, artistas, álbuns e podcasts

Creative Commons

Os dados, coletados entre janeiro e semanas antes do lançamento, chegam acompanhados de novos recursos como idade musical, clubes temáticos e uma festinha interativa com amigos

Freepik

Confira o ranking dos artistas mais ouvidos no Brasil, segundo o levantamento:

Reuters / Creative Commons

1. Henrique & Juliano

A dupla sertaneja de irmãos, nascidos em Palmeirópolis (TO) e ativos desde 2008, tornou-se um dos maiores fenômenos do sertanejo no país

Divulgação

2. Grupo Menos é Mais

Formado em Brasília em 2016, o grupo de pagode ganhou projeção nacional com medleys e releituras que viralizaram nas redes

Arquivo

3. MC Ryan SP

Nascido em 2001 em São Paulo, é um dos maiores nomes do funk e do trap no Brasil, conhecido por hits como 'Revoada Sem Você' e 'Vergonha Pra Mídia'

Reprodução / Instagram

4. Jorge & Mateus

Dupla goiana formada em 2005, tornou-se um dos nomes mais influentes do sertanejo universitário

Cadu Fernandes/Divulgação

5. MC IG

Funkeiro paulista ligado ao trap e ao funk consciente, destacou-se com faixas que viralizaram em plataformas digitais e colaborações amplamente difundidas no gênero

Warner Music / Divulgação

6. Zé Neto & Cristiano

Dupla sertaneja revelada em São José do Rio Preto (SP), ganhou notoriedade a partir de 2015 e se firmou com sucessos nacionais e premiações

Allysson Moreno/ Divulgação

7. Matheus & Kauan

Irmãos goianos que formaram dupla em 2010, conhecidos por emplacar diversos hits no sertanejo universitário e por parcerias com artistas de grande alcance no cenário nacional

Júlia Bandeira/ Divulgação

8. MC Tuto

Artista em ascensão no funk paulista, ganhou força com colaborações de grande audiência e presença frequente nas paradas digitais em 2024 e 2025

MC Tuto

9. Natanzinho Lima

Cantor cearense ligado ao piseiro e ao forró eletrônico, estourou nacionalmente com músicas que circularam amplamente nas redes e no streaming

Reprodução / Instagram

10. Filipe Ret

Rapper carioca que se consolidou como um dos principais nomes do hip-hop nacional, conhecido por letras poéticas, estética própria e álbuns que figuram entre os mais influentes do rap brasileiro

Reprodução/Instagram

