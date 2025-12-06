Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (6/12), seis loterias: os concursos 2948 da Mega-Sena; o 6896 da Quina; o 3556 da Lotofácil; 309 da +Milionária; o 2328 da Timemania e o 1149 do Dia da Sorte.