A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (6/12), seis loterias: os concursos 2948 da Mega-Sena; o 6896 da Quina; o 3556 da Lotofácil; 309 da +Milionária; o 2328 da Timemania e o 1149 do Dia da Sorte.
Timemania: R$ 60 milhões Mega-Sena: R$ 12,7 milhões; +Milionária: R$ 10 milhões; Quina: R$ 6 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão; Dia de Sorte: R$ 150 mil
A +Milionária teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 01 - 08 - 15 - 30 - 37 - 47. Os trevos sorteados foram: 2 e 6.
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 24 - 37 - 52 - 53 - 58.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 03 - 23 - 64 - 66 - 79.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 01 - 15 - 29 - 49 - 57 - 59 - 73 . O time do coração é o 47 — Jacuipense/BA.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 09 - 10 - 17 - 22 - 27 - 30. O mês da sorte é 02 — Fevereiro.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23.