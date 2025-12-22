Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta segunda-feira (22/12), cinco loterias: os concursos 6909 da Quina, o 3569 da Lotofácil, o 2865 da Lotomania, 2902 da Dupla-Sena e o 788 da Super Sete.
Quina: R$ 8,6 milhões; Lotomania: R$ 5,4 milhões; Dupla Sena R$ 3,6 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão; Super Sete: R$ 800 mil.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 09 - 25 - 57 - 63 - 75.
A Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 17 - 25 - 34 - 40 - 41 - 46 - 49 - 52 - 55 - 57 - 63 - 71 - 75 - 76 - 80 - 84 - 88 - 97 - 99.
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 no primeiro sorteio; 02 - 09 - 13 - 23 - 34 - 47 no segundo sorteio.
A Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 1 Coluna 2: 7 Coluna 3: 1 Coluna 4: 2 Coluna 5: 2 Coluna 6: 4 Coluna 7: 0