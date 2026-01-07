Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 670 mil / +Milionária: R$ 16 milhões / Dupla Sena: R$ 6 milhões e R$ 128 mil / Lotomania: R$ 12 milhões / Super Sete: R$ 500 mil
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (7/1), seis loterias: os concursos 6921 da Quina; o 2909 da Dupla Sena; o 3581 da Lotofácil; o 318 da +Milionária; o 2872 da Lotomania e o 795 da Super Sete
09 - 12 - 33 - 44 - 47 - 48 no primeiro sorteio; 12 - 15 - 19 - 25 - 38 - 46 no segundo
26 - 50 - 69 - 74 - 77
01 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 27 - 47 - 53 - 57 - 58 - 61 - 69 - 70 - 76 - 80 - 81 - 89 - 90
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24
03 - 06 - 22 - 23 - 38 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 5
Coluna 1: 7 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 9