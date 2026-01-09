Os ex-BBB's que faturam alto em plataformas adultas

Nati Casassola

Nati Casassola participou da oitava e da 13ª edição do BBB e decidiu entrar no mundo dos conteúdos adultos para fazer uma renda extra. Além de fotos sensuais, a ex-bbb também produz conteúdos sob encomenda, realizando fetiches e preferências dos assinantes. Em uma entrevista ao Extra em 2022 ela revelou que 'uma foto do pé pode custar até R$ 500' e já chegou a dizer que faturou R$ 20 mil em apenas 20 dias