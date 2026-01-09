Os ex-BBB's que faturam alto em plataformas adultas

Nos últimos anos o mercado de conteúdo adulto digital ganhou força, especialmente entre aspirantes a celebridades, que viram neste ramo a oportunidade de faturar alto publicando fotos e vídeos sensuaisDivulgação Onlyfans
No Brasil, as plataformas ganham espaço entre celebridades, um exemplo disso são ex-participantes do reality show da TV Globo, Big Brother BrasilReprodução redes sociais
O reality tem se mostrado um verdadeiro 'trampolim' para os ex-participantes ingressarem nas plataformasReprodução/TV Globo
A ex-bbb Francine Piaia foi finalista da 9ª edição do reality show, criou a conta no OnlyFans em 2021 e devido ao sucesso dos conteúdos, foi convidada pela plataforma brasileira Privacy a expandir a produção das mídias sensuaisReprodução/Instagram (@franncinepiaia)
Key Alves é ex jogadora de vôlei e fez sucesso durante o BBB 23. Os conteúdos de Key no OnlyFans estão disponíveis a partir de US$ 14 e em uma entrevista ao jornal carioca Extra, a influenciadora revelou faturar cerca de R$ 400 mil por mêsReprodução Instagram
Clara Aguilar foi finalista do BBB 14 e atualmente, faz conteúdos para a própria plataforma, a BFFLounge. Um dos ensaios mais polêmicos publicados pela musa foi um com a participação de Vanessa Mesquita, campeã da edição com quem Clara viveu um romance na épocaReprodução/Instagram (@clara)
Maria Melilo foi campeã da 11ª edição do programa de TV. A atriz que lutou contra um câncer no fígado logo na época em que saiu do confinamento do reality cobra cerca de US$ 30 por mês para o acesso aos conteúdos no OnlyFansRedes Sociais
Nati Casassola participou da oitava e da 13ª edição do BBB e decidiu entrar no mundo dos conteúdos adultos para fazer uma renda extra. Além de fotos sensuais, a ex-bbb também produz conteúdos sob encomenda, realizando fetiches e preferências dos assinantes. Em uma entrevista ao Extra em 2022 ela revelou que 'uma foto do pé pode custar até R$ 500' e já chegou a dizer que faturou R$ 20 mil em apenas 20 diasReprodução/ Instagram/ @naticasassola
Campeã do BBB 14, Vanessa Mesquita ingressou no mundo dos conteúdos adultos digitais em 2021 e cobra cerca de US$ 10 pelo acesso às mídias. No final de 2025, Vanessa passou 25 dias internada para tratar da saúde mental, periodo em que ficou afastada das redes sociais e do OnlyFansReprodução/Instagram/@vanmesquita
Lumena foi a quinta eliminada da edição de 2021 e uma assinatura mensal no perfil do Privacy da psicóloga custa R$ 50 reais, a baiana revelou em entrevista ao portal g1 que arrecadou mais de R$ 100 mil apenas nas primeiras 48 horas em que abriu o perfilDivulgação/Redes Sociais
Wagner Santiago participou do BBB 18 e atualmente foca na carreira de produtor de conteúdo adulto. O preço para acessar as mídias sensuais de Santiago custa até R$ 74Reprodução Instagram
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes