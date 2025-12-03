Musa do OnlyFans é condenada por urinar em alimentos de supermercado

Kelli Tedford, que produzia conteúdos fetichistas para postar no OnlyFans, foi condenada por urinar em produtos de um supermercado e objetos de um quarto de hotel - (crédito: Reprodução/Instagram/@just.another.badbitch.xoxo)

Kelli Tedford, uma jovem de 24 anos, foi condenada pela justiça norte-americana a seis meses de prisão por uma série de crimes obscenos. A moradora de New Hampshire, nos Estados Unidos, tem uma conta na plataforma OnlyFans, onde é conhecida como Kinki Kelli, e realiza fetiches de usuários que assinam os conteúdos, inclusive urinando em objetos e locais públicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: O que revelam as imagens inéditas da ilha onde Jeffrey Epstein cometeu seus crimes sexuais

Kinki Kelli foi condenada após confessar seis crimes, entre eles, urinar em alimentos de um supermercado local e em objetos de um quarto de hotel da rede Marriott. A mulher recebeu inicialmente uma pena de 360 dias, mas o juiz optou por reduzir a sentença pela metade, 120 dias de reclusão seguidos de dois anos em liberdade condicional.

Além da pena de reclusão, a musa do OnlyFans terá que pagar cerca de US$ 10 mil a Monadnock Food Co-Op pela contaminação das mercadorias, fator que obrigou o mercado a descartar o estoque e fazer uma higienização. Já ao hotel Marriott, terá que pagar US$ 500 por danos causados em uma Bíblia, um edredom, cortinas e ar-condicionado, além de ter defecado no chão e colocado as fezes na caixa de descarga do vaso sanitário.

A principal suspeita da polícia é que os atos criminosos foram cometidos enquanto Kelli gravava conteúdos fetichistas para a página de conteúdos adultos. O juiz responsável pelo caso determinou também que a criadora de conteúdo está proibida de voltar aos locais em que cometeu os crimes, além de ter que realizar acompanhamento da saúde mental.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Mundo Rapaz desaparece na Romênia próximo ao castelo do Conde Drácula

Rapaz desaparece na Romênia próximo ao castelo do Conde Drácula Mundo Gato dispara alarme de agência bancária na Turquia

Gato dispara alarme de agência bancária na Turquia Mundo Norte-americano ganha na loteria com bilhete encontrado em posto de gasolina