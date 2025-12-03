InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Musa do OnlyFans é condenada por urinar em alimentos de supermercado

Kelli Tedford foi condenada a seis meses de prisão em regime fechado e dois anos em liberdade condicional

Kelli Tedford, que produzia conteúdos fetichistas para postar no OnlyFans, foi condenada por urinar em produtos de um supermercado e objetos de um quarto de hotel - (crédito: Reprodução/Instagram/@just.another.badbitch.xoxo)
Kelli Tedford, que produzia conteúdos fetichistas para postar no OnlyFans, foi condenada por urinar em produtos de um supermercado e objetos de um quarto de hotel - (crédito: Reprodução/Instagram/@just.another.badbitch.xoxo)

Kelli Tedford, uma jovem de 24 anos, foi condenada pela justiça norte-americana a seis meses de prisão por uma série de crimes obscenos. A moradora de New Hampshire, nos Estados Unidos, tem uma conta na plataforma OnlyFans, onde é conhecida como Kinki Kelli, e realiza fetiches de usuários que assinam os conteúdos, inclusive urinando em objetos e locais públicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Kinki Kelli foi condenada após confessar seis crimes, entre eles, urinar em alimentos de um supermercado local e em objetos de um quarto de hotel da rede Marriott. A mulher recebeu inicialmente uma pena de 360 dias, mas o juiz optou por reduzir a sentença pela metade, 120 dias de reclusão seguidos de dois anos em liberdade condicional.

Além da pena de reclusão, a musa do OnlyFans terá que pagar cerca de US$ 10 mil a Monadnock Food Co-Op pela contaminação das mercadorias, fator que obrigou o mercado a descartar o estoque e fazer uma higienização. Já ao hotel Marriott, terá que pagar US$ 500 por danos causados em uma Bíblia, um edredom, cortinas e ar-condicionado, além de ter defecado no chão e colocado as fezes na caixa de descarga do vaso sanitário.

A principal suspeita da polícia é que os atos criminosos foram cometidos enquanto Kelli gravava conteúdos fetichistas para a página de conteúdos adultos. O juiz responsável pelo caso determinou também que a criadora de conteúdo está proibida de voltar aos locais em que cometeu os crimes, além de ter que realizar acompanhamento da saúde mental.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 03/12/2025 18:18
SIGA
x