O filme se passa no Brasil de 1977 e conta a história de Marcelo, um professor de faculdade que vai até o Recife fugindo de seu passado misterioso na cidade de São Paulo
Crente de que a violência o deixaria para trás nessa nova jornada, ele descobre que está sendo caçado por uma dupla de assassinos, e agora deve agir rápido para se manter vivo
O longa se utiliza da ditadura militar brasileira como plano de fundo, mostrando que mesmo longe de generais e soldados, os pequenos poderes de violência ainda atuavam com um peso estrondoso na sociedade
Um dos marcos dentro do filme e do jornalismo é a história sobre a 'A Perna Cabeluda', um membro capaz de andar sozinho e com seus terríveis chutes matava inúmeras pessoas em Pernambuco
Uma das teclas que o filme mais bate é sobre o próprio cinema, com o filho do protagonista fascinado em 'Tubarão' de Steven Spielberg, um lançamento da época
Outro fator importante dentro do longa, é sobre a presença do jornalismo histórico, tendo um núcleo focado em ouvir sobre a história de Marcelo em Recife e como se desenrolou sua trama fugindo dos assassinos contratados
Em meio ao caos que vive em Recife, tendo que viver despercebido, Marcelo se vê diante do Carnaval. Mostrando que a capital, mesmo diante da violência e do absurdo cotidiano, consegue reunir alegria o suficiente para festejar no dia seguinte
