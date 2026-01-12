Globo de Ouro: Wagner Moura faz história e é o Melhor Ator em Filme de Drama

O baiano tem o molho... e os críticos! Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026 na noite deste domingo (11/01). O filme O Agente Secreto dirigido por Kleber Mendonça Filho, do qual Wagner é protagonista, também conquistou a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Wagner Moura concorria com Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White.
"O agente secreto é um filme sobre memória, a falta dela e o trauma geracional. Eu acho que, se traumas podem ser passados por gerações, valores também podem", disse Wagner Moura no discurso de vitória do prêmio. O ator finalizou o agradecimento em português: "Para todo mundo no Brasil, assistindo isso agora, viva a cultura brasileira!"
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O Globo de Ouro é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada. No ano passado, a atriz Fernanda Torres recebeu o prêmio de Melhor Atriz pelo papel em Ainda Estou Aqui, longa que foi indicado como Melhor Filme em Língua Estrangeira.
Saiba Mais
- Diversão e Arte 'O Agente Secreto' é premiado no National Society of Film Critics Awards
- Diversão e Arte 'O Agente Secreto' pode levar mais um prêmio hoje, no Critics Choice Awards
- Diversão e Arte Luana Piovani critica ação dos EUA: 'Como um presidente sequestra outro?'
- Diversão e Arte Gustavo Mioto comenta término, polêmicas e revela planos para 2026: "Não tive paz"