‘O Agente Secreto’ ganha Globo de Ouro: veja todos os prêmios do filme

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o filme acompanha a saga de um professor especializado em tecnologia em meio a estruturas de poder, vigilância e violência institucionalINSTAGRAM / @KLEBER_MENDONCA_FILHO/REPRODUÇ
O longa se destacou pela: atuação de Wagner Moura, direção de Kleber Mendonça, fotografia e montagem que reforçam a sensação de vigilância e paranoia. O resultado foi uma recepção forte da crítica internacionalReprodução/@kmendoncafilho/X
A premiação reconhece qualidade artística, impacto cultural e força da atuação. O longa levou os prêmios nas categorias de 'Melhor Filme em Língua Não Inglesa' e Wagner Moura foi o grande vencedor na categoria 'Melhor Ator de Drama'AFP
A trajetória internacional do filme começou no Festival de Cannes, onde venceu os prêmios de Melhor Direção e Melhor AtorEtienne Laurent / AFP
Além do FIPRESCI, concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, e do Art et Essai, voltado a obras de relevância cultural e artística. Cannes funciona como uma vitrine global do cinema, e o desempenho impulsionou a campanha do longaVitrine Filmes /Divulgacao
Os prêmios conquistados em Cannes indicam que o filme agradou o público do festival e a crítica especializada. Esse tipo de reconhecimento costuma abrir portas para circulação internacional, distribuição e presença em grandes premiaçõesReprodução/TNT
Ao longo da temporada, 'O Agente Secreto' foi premiado por associações de críticos de cinema nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Entidades como o New York Film Critics Circle e a Los Angeles Film Critics Association reconheceram o longa como um dos melhores filmes internacionais do anoVitrine Filmes /Divulgação
Wagner Moura se tornou um dos atores mais premiados da temporada por sua interpretação contida e intensa, que traduz o conflito moral e psicológico do personagem MarceloVitrine Filmes /Divulgacao
Kleber Mendonça Filho também acumulou prêmios por melhor direção em diversos festivais, consolidando sua posição como um dos cineastas brasileiros mais respeitados no exterior. A crítica destacou a forma como o diretor constrói tensão política sem recorrer ao didatismo, utilizando a linguagem do cinema como instrumento de reflexãoAFP
Além das categorias principais, o filme foi reconhecido por sua qualidade técnica, com prêmios de fotografia, montagem, direção de arte e música original. Esses reconhecimentos reforçam o cuidado estético do projeto e o trabalho coletivo da equipe, fundamentais para sustentar a atmosfera densa da narrativaAFP
No circuito nacional, O Agente Secreto foi amplamente premiado por entidades como a APCA e a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. Os prêmios incluem melhor filme, direção, roteiro, ator e atriz, refletindo a forte recepção crítica também no BrasilVitrine Filmes/Divulgação
Até o momento, o longa acumula 55 prêmios em 35 premiações diferentes, um desempenho que o coloca entre as campanhas mais robustas do cinema brasileiro contemporâneoAFP
Em dezembro de 2025, O Agente Secreto entrou na lista de filmes pré-selecionados para o Oscar 2026. A lista final de indicados será divulgada em 22 de janeiro, e a cerimônia ocorre em 15 de marçoDivulgação
O Agente Secreto se firma como um marco do cinema brasileiro recente e um símbolo da força das produções nacionais no cenário global. O longa é uma oportunidade do Brasil trazer a estatueta do Oscar para casaBrent Travers/ Divulgação