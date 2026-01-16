Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (16/1), cinco loterias: os concursos 6929 da Quina; o 2913 da Dupla Sena; o 3589 da Lotofácil; o 2876 da Lotomania e o 799 da Super Sete.
Quina: R$ 10,2 milhões; Dupla Sena: R$ 8,3 milhões; Lotofácil: R$ 5 milhões; Lotomania: R$ 2,8 milhões; Super Sete: R$ 950 mil.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 08 - 13 - 14 - 53 - 54.
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 12 - 20 - 22 - 43 - 49 no primeiro sorteio; 02 - 13 - 20 - 27 - 47 - 49 no segundo sorteio.
A Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 22 - 29 - 30 - 36 - 37 - 41 - 48 - 51 - 55 - 67 - 68 - 69 - 75 - 82 - 85 - 89 - 90 - 91 - 95.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
A Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 9 Coluna 2: 6 Coluna 3: 0 Coluna 4: 4 Coluna 5: 7 Coluna 6: 1 Coluna 7: 8