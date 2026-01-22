Mega-Sena, Lotofácil, Quina e mais: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (22/1), cinco loterias: os concursos 2963 da Mega-Sena; o 3594 da Lotofácil; o 6934 da Quina; o 2346 da Timemania e o 1166 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 54,3 milhões / Lotofácil: R$ 1,8 milhão / Quina: R$ 2,7 milhões / Timemania: R$ 3,4 milhões / Dia de Sorte: R$ 2,3 milhões
Teve as seguintes dezenas sorteadas: 06-20-34-44-53-57
Teve os seguintes números sorteados: 05-15-25-40-67
Apresentou o seguinte resultado: 05-34-43-50-60-69-76. O time do coração é o 15- Botafogo-RJ
Apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-07-08-09-11-14-15-18-20-21-23-24
Teve o seguinte resultado: 06-12-13-27-29-30-31. O mês da sorte é 03-Março