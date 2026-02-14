Mega-Sena, Quina, Lotofácil e +Milionária: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (14/2), seis loterias: os concursos 2973 da Mega-Sena; o 6954 da Quina; o 3614 da Lotofácil; 329 da +Milionária; o 2356 da Timemania e o 1177 do Dia da Sorte.
Mega-Sena: R$ 62 milhões; +Milionária: R$ 23,5 milhões; Timemania: R$ 6,6 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão Quina: R$ 670 mil; Dia de Sorte: R$ 350 mil;
A +Milionária teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 12 - 13 - 15 - 22 - 23 - 49. Os trevos sorteados foram: 2 e 3.
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 16 - 24 - 27 - 31 - 45 - 46.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 02 - 29 - 34 - 44 - 78.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 21 - 35 - 35 - 40 - 45 - 58 - 67. O time do coração é o 43 — Grêmio/RS.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 17. O mês da sorte é 05 — Maio.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 25.