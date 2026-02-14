Mega-Sena, Quina, Lotofácil e +Milionária: resultados deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (14/2), seis loterias: os concursos 2973 da Mega-Sena; o 6954 da Quina; o 3614 da Lotofácil; 329 da +Milionária; o 2356 da Timemania e o 1177 do Dia da Sorte.