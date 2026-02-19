MÚSICA

Os artistas que mais venderam álbuns no planeta em 2025

Taylor Swift: primeiro lugar não é surpresa

Por Júlio Noronha*, Bianca Lucca
Anúncio IFPI

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18/2) pela International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), que confirmou os artistas que mais venderam álbuns no planeta ao longo do ano

Álbuns mais vendidos

O levantamento considera o desempenho completo de cada artista no ano civil, somando vendas físicas, downloads digitais e reproduções em streaming de álbuns e singles. A federação, no entanto, não divulga os números absolutos alcançados

Taylor Swift

O primeiro lugar da lista ficou com a cantora Taylor Swift, que lançou em 2025 seu 12º álbum, 'The Life Of A Showgirl'. 'O sexto prêmio IFPI Global Artist of the Year concedido a Taylor Swift é uma conquista verdadeiramente histórica', declarou Victoria Oakley, presidente da IFPI

Stray Kids

Atrás da cantora aparece o grupo de K-pop Stray Kids, que atinge a posição mais alta até hoje e permanece pelo terceiro ano consecutivo entre os cinco primeiros colocados

Drake

O terceiro lugar ficou com o cantor canadense Drake dono de sucessos como 'One Dance', God's Plan' e 'Rich Baby Daddy'

The Weeknd

Logo em seguida temos o cantor The Weeknd na quarta colocação, autor de músicas como 'Blinding Lights' e 'Save Your Tears'

Bad Bunny

O Top 5 é completado pelo porto-riquenho Bad Bunny que recentemente se apresentou no show do intervalo do Super Bowl e venceu o Grammy de álbum do ano de 2025

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

