Os artistas que mais venderam álbuns no planeta em 2025

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18/2) pela International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), que confirmou os artistas que mais venderam álbuns no planeta ao longo do anoAmy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
O levantamento considera o desempenho completo de cada artista no ano civil, somando vendas físicas, downloads digitais e reproduções em streaming de álbuns e singles. A federação, no entanto, não divulga os números absolutos alcançadosFoto por MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
O primeiro lugar da lista ficou com a cantora Taylor Swift, que lançou em 2025 seu 12º álbum, 'The Life Of A Showgirl'. 'O sexto prêmio IFPI Global Artist of the Year concedido a Taylor Swift é uma conquista verdadeiramente histórica', declarou Victoria Oakley, presidente da IFPIRedes Sociais
Atrás da cantora aparece o grupo de K-pop Stray Kids, que atinge a posição mais alta até hoje e permanece pelo terceiro ano consecutivo entre os cinco primeiros colocadosDeezer
O terceiro lugar ficou com o cantor canadense Drake dono de sucessos como 'One Dance', God's Plan' e 'Rich Baby Daddy'Divulgação/Redes Sociais
Logo em seguida temos o cantor The Weeknd na quarta colocação, autor de músicas como 'Blinding Lights' e 'Save Your Tears'Instagram/Reprodução
O Top 5 é completado pelo porto-riquenho Bad Bunny que recentemente se apresentou no show do intervalo do Super Bowl e venceu o Grammy de álbum do ano de 2025Photo by Neilson Barnard/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
Saiba Mais