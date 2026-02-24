Morre Robert Carradine, ator de ‘Lizzie McGuire’, aos 71 anos

O ator norte-americano Robert Carradine morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pela família em comunicado enviado ao site Deadline. Conhecido por papéis marcantes no cinema dos anos 1980 e pela participação na série “Lizzie McGuire”, Carradine teve uma trajetória artística construída ao longo de mais de cinco décadas.

“É com profunda tristeza que precisamos compartilhar que nosso amado pai, avô, tio e irmão Robert Carradine faleceu. Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor. Estamos desolados pela perda dessa alma tão bonita e queremos reconhecer a luta valente de Bobby em sua batalha de quase duas décadas contra o transtorno bipolar”, diz comunicado.

O irmão do ator, Keith Carradine, também afirmou ao Deadline que a família optou por tornar pública a condição de saúde mental de Robert como forma de conscientização. “Esperamos que sua jornada possa iluminar e incentivar o enfrentamento do estigma que envolve as doenças mentais. Neste momento, pedimos privacidade para vivermos este luto inconcebível”, diz o texto. “Queremos que as pessoas saibam disso, e não há vergonha nisso”, declarou.

Robert Carradine nasceu em uma das famílias mais tradicionais de Hollywood. Era filho do ator John Carradine e irmão de David Carradine, Keith Carradine e Christopher Carradine. Estreou no cinema em 1972, ao lado de John Wayne, no filme “The Cowboys”. Nos anos seguintes, participou de produções de destaque, como Mean Streets, dirigido por Martin Scorsese, e Amargo Regresso, vencedor do Oscar e estrelado por Jane Fonda e Jon Voight.

O maior sucesso comercial veio em 1984, com “A Vingança dos Nerds”. No longa, Carradine interpretou Lewis Skolnick, protagonista da comédia que se tornou um fenômeno cultural e deu origem a uma franquia popular na década de 1980. O personagem consolidou o ator como símbolo de uma geração e ampliou seu reconhecimento internacional.

Anos depois, conquistou o público mais jovem ao interpretar o pai da personagem-título na série “Lizzie McGuire”, estrelada por Hilary Duff, exibida pelo Disney Channel no início dos anos 2000.

Em publicação nas redes sociais, Hilary Duff lamentou a morte do colega. “Essa notícia dói. É muito difícil encarar essa realidade sobre um velho amigo. Havia tanto carinho na família McGuire e eu sempre me senti tão amada pelos meus pais na tela. Serei eternamente grata por isso. Fiquei profundamente triste ao saber que Bobby estava sofrendo. Meu coração dói por ele, por sua família e por todos que o amavam”, escreveu.