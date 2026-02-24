Em vídeo, MC Livinho anuncia pausa na carreira





MC Livinho, em um vídeo compartilhado em seu perfil na rede social, nesta segunda-feira (23), anunciou que dará pausa na carreira. O artista não entrou em muitos detalhes da decisão.

"Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar pra minha história com calma. A música sempre foi tudo pra mim, e justamente por isso esse momento pede consciência. 2026 vai ser um ano especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo", desabafou.

Nos comentários, os internautas deram apoio ao artista. "Deus abençoe nessa nova jornada e abençoe sua família", "Pra sempre meu ídolo, eu te amo", "Pra sempre", foram alguns comentários.

Em agosto do ano passado, MC Livinho precisou se afastar da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. O cantor havia perfurado o pulmão em um acidente e acreditou que estava apto para a competição. Mas começou a sentir dores e foi desclassificado.