Os gatos mais icônicos da cultura pop na TV e no cinema

De Garfield a Frajola, esses felinos conquistaram corações e se tornaram símbolos na arte

Por Thamires Pinheiro
1 - Garfield

Preguiçoso, sarcástico e apaixonado por lasanha, Garfield se tornou um dos gatos mais reconhecidos do mundo, símbolo das tirinhas e do humor ácido que atravessou gerações

2- Tom

Conhecido como o eterno rival de Jerry, Tom marcou a história da animação com suas perseguições caóticas, quedas memoráveis e expressões exageradas

3- Frajola

'Alguém viu um gatinho?'. Obcecado pelo Piu-Piu, Frajola é um clássico dos desenhos animados e representa o arquétipo do personagem persistente que nunca desiste, mesmo falhando quase sempre

4- Gato de botas

Carismático, destemido e com o olhar mais fofo e convincente, o personagem conquistou o público como espadachim do universo Shrek e se tornou um dos gatos mais populares do cinema

5- Marie

A gatinha francesa delicada e charmosa de Aristogatas virou ícone da Disney e símbolo de estilo, conquistando fãs muito além do filme em que surgiu

6 - Cheshire (Gato sorridente)

Misterioso e enigmático, o gato de Alice no País das Maravilhas ficou marcado pelo sorriso flutuante e pelas falas simbólicas que atravessam o imaginário da cultura pop, deixando o público com uma pitada de medo

7- Hello Kitty

Muito mais que uma personagem, ela se tornou um fenômeno global. Criada no Japão pela Sanrio, mas apresentada como uma gatinha britânica, Kitty virou ícone pop e símbolo cultural presente na moda, no design e no entretenimento mundial

8- Miau

Parte inseparável da Equipe Rocket, o temperamental gato falante conquistou fãs com seu humor, carisma e frases marcantes como 'Equipe Rocket decolando na velocidade da luz!'. Mais que vilão atrapalhado, virou símbolo da franquia Pokémon e presença obrigatória em suas aventuras

9- Felix

Pioneiro das animações, o gatinho foi um dos primeiros personagens felinos a alcançar fama mundial, tornando-se símbolo da era clássica dos desenhos animados

10 - Salem

Irônico, inteligente e sarcástico, o gato falante de Sabrina conquistou o público com seu humor duvidoso e uma personalidade marcante na televisão

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

