Os gatos mais icônicos da cultura pop na TV e no cinema

Preguiçoso, sarcástico e apaixonado por lasanha, Garfield se tornou um dos gatos mais reconhecidos do mundo, símbolo das tirinhas e do humor ácido que atravessou gerações
Conhecido como o eterno rival de Jerry, Tom marcou a história da animação com suas perseguições caóticas, quedas memoráveis e expressões exageradas
'Alguém viu um gatinho?'. Obcecado pelo Piu-Piu, Frajola é um clássico dos desenhos animados e representa o arquétipo do personagem persistente que nunca desiste, mesmo falhando quase sempre
Carismático, destemido e com o olhar mais fofo e convincente, o personagem conquistou o público como espadachim do universo Shrek e se tornou um dos gatos mais populares do cinema
A gatinha francesa delicada e charmosa de Aristogatas virou ícone da Disney e símbolo de estilo, conquistando fãs muito além do filme em que surgiu
Misterioso e enigmático, o gato de Alice no País das Maravilhas ficou marcado pelo sorriso flutuante e pelas falas simbólicas que atravessam o imaginário da cultura pop, deixando o público com uma pitada de medo
Muito mais que uma personagem, ela se tornou um fenômeno global. Criada no Japão pela Sanrio, mas apresentada como uma gatinha britânica, Kitty virou ícone pop e símbolo cultural presente na moda, no design e no entretenimento mundial
Parte inseparável da Equipe Rocket, o temperamental gato falante conquistou fãs com seu humor, carisma e frases marcantes como 'Equipe Rocket decolando na velocidade da luz!'. Mais que vilão atrapalhado, virou símbolo da franquia Pokémon e presença obrigatória em suas aventuras
Pioneiro das animações, o gatinho foi um dos primeiros personagens felinos a alcançar fama mundial, tornando-se símbolo da era clássica dos desenhos animados
Irônico, inteligente e sarcástico, o gato falante de Sabrina conquistou o público com seu humor duvidoso e uma personalidade marcante na televisão
