Os efeitos do café no cérebro e na saúde metabólica

O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros e também da economia do país. Em 2025, o Brasil consumiu 21,4 milhões de sacas de café
Tomar café logo ao acordar não é o ideal. O recomendado é consumir 60 a 90 minutos depois de despertar, quando o efeito estimulante da cafeína funciona melhor
A cafeína pode interferir no relógio biológico. Para não prejudicar o sono, o ideal é evitar café até 6 horas antes de dormir
Indivíduos mais sensíveis à cafeína podem apresentar desconfortos gastrointestinais. Para essas pessoas, a orientação é consumir a bebida após uma refeição leve ou depois de acordar
Para adultos saudáveis, consumo moderado significa: 3 a 4 xícaras por dia (150 ml), o equivalente a 400 mg de cafeína. Gestantes e pessoas com ansiedade ou hipertensão devem ter cuidado
O café possui antioxidantes e compostos bioativos. Estudos indicam que o consumo moderado pode melhorar o estado de alerta, ajudar no metabolismo, além de estar associado a menor risco de Alzheimer e Parkinson
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe