Eclipse solar total poderá escurecer o céu por mais de seis minutos

Um eclipse solar total escurecerá o céu por até 6 minutos e 22 segundos em algumas regiões do plante, o que deve torná-lo o mais longo em terra firme neste século. O fenômeno, que ocorrerá em 2 de agosto de 2027, será visto parcialmente em Europa, África e Ásia. As informações são do jornal argentino La Nación.

A fase de totalidade, quando a Lua bloqueia totalmente a luz do Sol, ocorrerá em uma faixa de cerca de 258 km de largura, atravessando dez países: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

A duração rara se deve ao fato de a Lua estar no perigeu, ponto mais próximo da Terra, aumentando a sombra projetada. Durante a totalidade, a luminosidade não desaparece por completo: o efeito se assemelha a um crepúsculo repentino, com penumbra de 360 graus no horizonte, segundo o site Space.com.

Segundo a NASA, o eclipse faz parte da série Saros 136, conhecida por produzir fases de totalidade mais longas. Um evento mais prolongado só deve ocorrer novamente em 2114.

Para observar o fenômeno, é preciso estar dentro da faixa de totalidade e ter céu limpo. Locais apontados como favoráveis incluem Tarifa (Espanha), praias da Tunísia e Luxor (Egito). Além de atrair turistas e curiosos, o eclipse será uma oportunidade para pesquisas científicas sobre o Sol e a atmosfera terrestre.