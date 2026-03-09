O que acontece com seu corpo quando você para de segurar o choro

"O choro é uma resposta emocional e fisiológica complexa. Do ponto de vista biológico, ele é regulado pelo sistema nervoso autônomo e pela interação entre estruturas do cérebro responsáveis pelas emoções", explica a especialista. - (crédito: Divulgação/Pexels )

Segurar o choro é algo comum na vida de muitas pessoas. Em reuniões, discussões, no trabalho, na rua ou até diante de amigos, muitas pessoas tentam segurar as lágrimas a fim de evitar "constrangimento", mas quando finalmente se permitem chorar, o corpo reage de várias formas e muitas delas são benéficas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O choro é uma resposta natural do organismo a emoções intensas, podendo surgir diante de perda, frustração, alegria ou até alívio. Além de expressar sentimentos, as lágrimas também cumprem funções biológicas importantes, como lubrificar os olhos e participar da regulação do estresse no corpo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para a alegria dos mais emotivos, especialistas apontam que o choro pode funcionar como uma espécie de “válvula de escape” emocional e física, que, ao liberar a tensão acumulada, ajuda a equilibrar o organismo e pode até fortalecer vínculos sociais.

Leia mais aqui: Gás é esperança contra a depressão

Cérebro

Segundo a psicóloga Anna Liberato, pós-graduada em psicanálise, saúde coletiva, comunitária e neuropsicologia, o choro é uma resposta complexa que envolve aspectos biológicos e psicológicos.

Quando choramos, o cérebro ativa uma série de respostas neurofisiológicas. Durante esse processo, algumas substâncias podem ser liberadas no organismo, entre elas: oxitocina, associada à sensação de conforto e vínculo, endorfinas, ligadas ao bem estar-e ao alívio, e a prolactina, relacionada à regulação emocional.

Segundo a especialista, também pode ocorrer uma redução gradual do cortisol, hormônio ligado ao estresse, isso explica o alívio que sentimos ao chorarmos.

Chorar reduz o estresse

Anna explica que o choro pode funcionar como um mecanismo natural de autorregulação emocional, ajudando o corpo e a mente a se reorganizarem diante de situações de estresse ou sobrecarga. Após o choro, o corpo tende a ativar o sistema parassimpático, responsável por estados de relaxamento e recuperação, por isso, o alívio emocional.

Além disso, o choro também tem uma função social importante. “Quando alguém chora diante de outra pessoa, isso pode gerar empatia, acolhimento e suporte social, fatores importantes para a redução do estresse”, destaca a psicóloga.

Leia mais aqui: Homens recorrem à procedimentos estéticos em busca da autoconfiança sexual

Choro é tristeza?

Embora muitas pessoas associem o choro apenas à tristeza, ele surge de diferentes emoções, em casamentos, nascimentos, aniversários. “Em casos de tristeza, há uma forte ativação de áreas ligadas à perda e à dor emocional. Já no caso da frustração ou da raiva contida, também entram em ação regiões do cérebro relacionadas ao controle emocional”, explica.

Ela acrescenta que lágrimas também podem surgir em momentos positivos. “Quando há uma descarga emocional após um período de tensão, como em situações de alegria intensa ou alívio, o choro também pode aparecer.”

Segurar o choro faz mal

Para a psicóloga, segurar o choro ocasionalmente não representa um problema. No entanto, quando a repressão emocional se torna constante, podem surgir impactos na saúde mental.

“Quando emoções são cronicamente suprimidas, pode ocorrer aumento do estresse fisiológico, dificuldade de regulação emocional e até sintomas de ansiedade ou depressão”, explica.

Segundo ela, também podem surgir manifestações físicas, como tensão muscular, dores ou problemas gastrointestinais. Na psicologia, esse processo é conhecido como evitação emocional, quando a pessoa tenta evitar sentimentos difíceis em vez de processá-los.

Leia mais aqui: Pão com ovo diariamente pode ser saudável? Especialistas explicam

Hora de buscar ajuda

Apesar de ser uma reação natural, o choro também pode indicar sofrimento emocional profundo em alguns casos, a psicóloga alerta que é importante buscar acompanhamento psicológico quando há:

Choro muito frequente ou difícil de controlar

Tristeza persistente

Sensação de vazio

Perda de interesse pelas atividades do dia a dia

Dificuldade para realizar tarefas cotidianas

Sintomas intensos de ansiedade ou depressão

“Nessas situações, o choro pode ser um sinal de que existe um sofrimento psíquico que precisa ser acolhido e compreendido”, afirma.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Ciência e Saúde Universo invisível: galáxia fantasma é detectada no espaço

Universo invisível: galáxia fantasma é detectada no espaço Ciência e Saúde A peça que faltava no tratamento da depressão

A peça que faltava no tratamento da depressão Ciência e Saúde Idade biológica de 20 aos 82 anos? conheça Juan López García

Idade biológica de 20 aos 82 anos? conheça Juan López García Ciência e Saúde Sono do bebê: 5 mitos que causam estresse desnecessário aos pais

Sono do bebê: 5 mitos que causam estresse desnecessário aos pais Ciência e Saúde Eclipse solar total poderá escurecer o céu por mais de seis minutos

Eclipse solar total poderá escurecer o céu por mais de seis minutos Ciência e Saúde O que você deve comer em cada fase da vida