Os alimentos que combatem unhas fracas e queda de cabelo

A queda de cabelo e quebra de unhas é uma preocupação presente na vida de muitas pessoas. Os casos podem ser um sinal de deficiência de nutrientes. Vale lembrar que nem sempre a falta dessas vitaminas vai ser o problema da queda e enfraquecimento, por isso, é bom ter uma avaliação médica antes de tomar qualquer decisão
Substâncias como ferro, zinco e vitaminas D e do complexo B são essenciais para a formação da queratina, fazendo com que alimentos que tenham esses elementos presentes na composição se tornem ideais no combate à queda e enfraquecimento dessas partes humanas de queratina. É importante ressaltar que para cumprirem as funções no organismo, esses nutrientes precisam estar inseridos em uma dieta saudável
Se realmente a deficiência nutricional existir e estiver causando esses enfraquecimento das queratinas do corpo, é preciso adequar os hábitos alimentares, visando suprir as necessidades, encaixando assim na rotina alimentos ricos em ferro, zinco, vitaminas B e do complexo D. Veja alguns alimentos que podem ser úteis no combate a queda de cabelo e o enfraquecimento das unhas
As Castanhas são ricas em zinco e selênio, mineral que fortifica os fios capilares e ajuda no crescimento
Proteínas animais como carnes de boi, frango e porco ajudam a alcançar a necessidade proteica como vitamina B12 e ferro
Rica em nutrientes, a cenoura ajuda a melhorar a circulação sanguínea do couro cabeludo, além da ação antioxidante. A cenoura também tem minerais do complexo B, como a B3 e B6, tendo um baixo teor calórico
O alecrim é uma planta rica em flavonoides, terpenos e ácidos fenólicos, que tem propriedades antissépticas que ajudam a combater a oleosidade do couro cabeludo e formação de caspa, que causam a queda de cabelo. Esta erva tem baixo teor calórico e também contém vitaminas do complexo B, como, B1,B2 e B6
Proteínas vegetais como feijão, lentilha e grão de bico ajudam a alcançar a necessidade proteica de vitamina B12 e ferro, auxiliando contra a queda de cabelos e enfraquecimento das unhas
Peixes como salmão, sardinha, atum são fontes de vitamina D e ômega 3, que tem ação anti-inflamatória prevenindo a inflamação dos folículos pilosos, que podem contribuir diretamente para a queda de cabelo e o enfraquecimento das unhas
