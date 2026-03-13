SAÚDE

Plantas encontradas no quintal de casa que são tóxicas

Biólogo separou oitos plantas mais comuns nas casas dos brasileiros que demandam cuidado

Por Anna Júlia Castro
Reprodução/Freepick

1. Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia spp.)

Muito comum em casas e jardins, tem cristais de oxalato de cálcio que pode provocar forte irritação na boca e garganta, inchaço da língua, salivação intensa e dificuldade para engolir quando mastigada

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2. Lírio-da-paz (Spathiphyllum spp.)

Também bastante presente em diversas casas, contém cristais de oxalato de cálcio e pode causar os mesmos sintomas da comigo-ninguém-pode, só que além da mastigação, até o contato pode causar ardência na boca, irritação na garganta e inflamação na mucosa

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3. Espirradeira (Nerium oleander)

Segundo o especialista, todas as partes da planta contêm glicosídeos cardíacos, substâncias que podem provocar náuseas, vômitos e alterações no ritmo do coração quando ingeridas

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4. Coroa-de-cristo (Euphorbia milii)

Entre as plantas ornamentais populares também está a coroa-de-cristo, cuja seiva branca pode causar irritação na pele e nos olhos quando entra em contato direto

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5. Mamona (Ricinus communis)

A famosa mamona (Ricinus communis), que às vezes nasce espontaneamente em quintais, possui sementes com ricina, considerada uma toxina potente que pode causar intoxicação grave se ingerida

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6. Erva-do-diabo (Datura spp.)

Planta que produz alcaloides tóxicos, capazes de provocar alucinações, intoxicação e problemas neurológicos quando ingerida

Reprodução/Agrolink

7. Trombeta ou saia-branca (Brugmansia suaveolens)

Muito cultivada em jardins, também possui alcaloides tóxicos que podem causar confusão mental, alterações neurológicas e intoxicação

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8. Erva-de-rato ou café-bravo (Palicourea marcgravii)

Considerada uma das plantas mais tóxicas do Brasil, extremamente perigosa por conter ácido monofluoracético, substância que pode causar morte súbita em animais, especialmente bovinos

Reprodução/SitePlantas

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*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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