Plantas encontradas no quintal de casa que são tóxicas

Muito comum em casas e jardins, tem cristais de oxalato de cálcio que pode provocar forte irritação na boca e garganta, inchaço da língua, salivação intensa e dificuldade para engolir quando mastigada
Também bastante presente em diversas casas, contém cristais de oxalato de cálcio e pode causar os mesmos sintomas da comigo-ninguém-pode, só que além da mastigação, até o contato pode causar ardência na boca, irritação na garganta e inflamação na mucosa
Segundo o especialista, todas as partes da planta contêm glicosídeos cardíacos, substâncias que podem provocar náuseas, vômitos e alterações no ritmo do coração quando ingeridas
Entre as plantas ornamentais populares também está a coroa-de-cristo, cuja seiva branca pode causar irritação na pele e nos olhos quando entra em contato direto
A famosa mamona (Ricinus communis), que às vezes nasce espontaneamente em quintais, possui sementes com ricina, considerada uma toxina potente que pode causar intoxicação grave se ingerida
Planta que produz alcaloides tóxicos, capazes de provocar alucinações, intoxicação e problemas neurológicos quando ingerida
Muito cultivada em jardins, também possui alcaloides tóxicos que podem causar confusão mental, alterações neurológicas e intoxicação
Considerada uma das plantas mais tóxicas do Brasil, extremamente perigosa por conter ácido monofluoracético, substância que pode causar morte súbita em animais, especialmente bovinos
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes
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