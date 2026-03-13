Beber guaraná ou café? Saiba os riscos e benefícios do consumo diário

Equilíbrio

A nutricionista reforça que tanto o café quanto o guaraná podem fazer parte da rotina alimentar, desde que consumidos com moderação. O café oferece uma dose mais previsível de cafeína, enquanto o guaraná pode ser mais concentrado. Observar sinais do corpo, como insônia ou palpitações, é essencial para ajustar o consumo e manter o equilíbrio