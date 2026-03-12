InícioCiência e Saúde
PAPO DE ASTRONAUTA

Nasa diz que lançará o Artemis 2 à Lua em 1º de abril

Missão colocará nave tripulada para voar ao redor da lua pela primeira vez em mais de 50 anos

Sede da NASA, em Washington D.C, nos Estados Unidos - (crédito: Divulgação)
Sede da NASA, em Washington D.C, nos Estados Unidos - (crédito: Divulgação)

A Nasa anunciou, nesta quinta-feira (12/3), que está considerando lançar a partir de 1º de abril sua missão Artemis 2, durante a qual os astronautas vão voar ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A missão precisou ser adiada várias vezes por problemas técnicos. O foguete, a tripulação e os engenheiros da Nasa agora estão "prontos", assegurou Lori Glaze, alta funcionária da agência espacial americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Estamos a caminho de um lançamento em 1º de abril", disse Glaze durante uma coletiva de imprensa na qual advertiu que "ainda há trabalho" a fazer antes da decolagem.

A Artemis 2 será o primeiro voo tripulado ao redor da Lua desde a finalização do programa americano em 1972, que levou os primeiros e únicos humanos à superfície lunar.

Três americanos e um canadense vão participar da missão.

Durante este voo de testes, a tripulação vai orbitar o satélite natural da Terra sem alunissar e testará o equipamento em preparação para a missão seguinte, Artemis 3, que marcará a volta dos americanos à superfície da Lua, com o objetivo de estabelecer uma presença duradoura.

A Artemis 2 será desenvolvida no contexto da concorrência espacial entre Estados Unidos e China, duas potências que pretendem enviar humanos à Lua e estabelecer ali uma base nos próximos anos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 12/03/2026 21:53
SIGA
x