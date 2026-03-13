Formiga em casa é sinal de sujeira? Biólogo explica a verdade

Insetos da família Formicida, elas vivem em colônias altamente organizadas, desempenhando papéis essenciais nos ecossistemas, como controle de pragas, dispersão de sementes e reciclagem de nutrientes - (crédito: Pixabay)

Formigas aparecem em todos os lugares e apesar de pequenas, dependendo da quantidade, elas podem ser incômodas. Nas Américas, o Brasil é o país com maior diversidade de espécies, com cerca de 2.000 mil das 18.000 espécies conhecidas.

Insetos da família Formicida, elas vivem em colônias altamente organizadas, desempenhando papéis essenciais nos ecossistemas, como controle de pragas, dispersão de sementes e reciclagem de nutrientes.

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Frequência tem haver com limpeza?

O biólogo Hudson Monteiro explica ao Correio que as formigas são animais naturalmente exploradoras, então restos de comida e umidade as atraem. Não necessariamente significa que o ambiente esteja sujo. "As pequenas migalhas de alimento ou aquele restinho de açúcar que caiu na pia, já são atrativos mais que suficientes pra elas iniciarem sua marcha em busca de recursos” explica.

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Mito

Além da limpeza, muitos brasileiros acham que a presença de formigas tem ligação com algum problema estrutural ou ambiental, como ninhos nas paredes ou no entorno da residência, mas Hudson explica que no geral, só indica que elas detectaram alimentos nos arredores, mas se a presença é constante e maciça pode indicar algum ninho próximo, ou espaços na estrutura da casa que podem favorecer os formigueiros, como rachaduras ou até mesmo infestações de outros animais que podem ser atrativos pras formigas, como os pulgões.



Comunicação das formigas

Hudson explica como funciona a comunicação entre as formigas, e como que uma única encontra comida e, pouco tempo depois, aparece uma fila inteira delas. As formigas se orientam principalmente pelo "olfato" elas captam feromônios, substâncias químicas que atuam como um verdadeiro "mapa de cheiros" pelo qual as formigas se orientam.

Nas sociedades de formigas elas se organizam em várias funções, e existem aquelas cuja função é justamente explorar, achar um recurso e marcar o caminho com feromônios para que as outras formigas possam explorar esse recurso coletivamente, por isso é comum ver uma fila, elas se orientam através de uma trilha de feromônios.

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Espécies mais comuns no Brasil

O biólogo explica que a mais comum e presente em muitas casas de brasileiros é a tapinoma melanocephalum, conhecida como formiga-fantasma, muito pequena e comum em cozinha, elas se adaptam bem ao ambiente urbano. Também tem a espécie monomorium pharaonis, chamada de formiga-faraó, comum em ambientes internos e hospitais. Hudson explica que também tem a formiga-louca, com movimentos rápidos e erráticos da espécie paratrechina longicornis. E a muito invasora e que se adaptada a áreas urbanas, são as formiga-argentina que vem da linepithema humile.

Riscos à saúde

Uma crença popular conhecida por muitos brasileiros é que a formiga “é boa para a visão”. As vezes encontradas em alimentos, e por ser pequenas ignoradas e consumidas, mas o biólogo faz um alerta que apesar dos riscos baixos, elas podem trafegar pelo esgoto “ As formigas podem oferecer contaminação de algumas bactérias, entre elas a Salmonella e a E. coli.’

Então de fato, formiga é sim boa para visão, significa que sua visão está tão boa que você consegue vê-las, mas por menor que seja, ela não deve ser ingerida.

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Controlar a presença de formigas dentro de casa

O melhor jeito de controlar ou até mesmo evitar a presença de formigas sem prejudicar o meio ambiente e eliminar as fontes de atrativos dentro de casa, o biólogo explica que sempre limpar bem as superfícies, fazer manutenções na estrutura da casa para evitar rachaduras e pontos por onde as formigas possam entrar na casa. Outra dica é usar vinagre para "confundir" os sentidos, já que ele atrapalha a percepção delas dos "mapas de cheiro" dos feromônios.

Hudson também ressalta a importância que as formigas têm na natureza: são engenheiros do habitat, sempre participando da aeração e nutrição do solo, ajudando toda a cadeia alimentar a se manter.

Além disso, elas participam da fragmentação dos restos de seres que morreram, o que ajuda na atuação dos decompositores. E são insetos sociais, com alto grau de cooperação e divisão de tarefas que visam o bem coletivo de sua sociedade, o formigueiro todo próspero com a função de cada uma de suas formigas.

Outro detalhe curioso: algumas espécies conseguem formar pontes vivas com seus próprios corpos, unindo-se umas às outras para atravessar obstáculos. Isso mostra o nível impressionante de cooperação e organização social que elas têm.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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