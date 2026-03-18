Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta quarta

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (18/3), a Quina 6979, a Lotomania 2901, a Super Sete 824, a Lotofácil 3639, a Dupla Sena 2938 e a +Milionária 338
+Milionária: R$ 31 milhões; Dupla Sena: R$ 5,3 milhões; Lotomania: R$ 4,9 milhões; Super Sete: R$ 3,8 milhões, Lotofácil: R$ 2 milhões; Quina: R$ 549 mil.
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14 - 15 - 19 - 26 - 34 - 35x no primeiro sorteio; 11 - 35 - 36 - 39 - 40 - 41 no segundo sorteio.
A +Milionária teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 05 - 06 - 10 - 16 - 25. Os trevos sorteados foram: 4 e 5.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 25.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 20 - 23 - 27 - 32 - 42.
A Lotomania apresentou os seguintes números: 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 16 - 25 - 35 - 37 - 38 - 44 - 45 - 54 - 61 - 62 - 69 - 73 - 79 - 95 - 99
A Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 6 Coluna 2: 5 Coluna 3: 4 Coluna 4: 4 Coluna 5: 8 Coluna 6: 4 Coluna 7: 5