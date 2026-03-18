Conheça a fruta cultivada no quintal que controla a glicemia

O jamelão (Syzygium cumini) é uma fruta encontrada em quase todo o território nacional. A árvore dessa pequena frutinha arroxeada é conhecida por oferecer muita sombraReprodução/ Wikimedia Commons
O que poucos sabem, no entanto, é que o jamelão é comestível e uma fonte rica de vitamina C e útil no controle da glicemiaReprodução/ Wikimedia Commons
Segundo Fabricio Cardoso, nutricionista clínico do Sírio-Libanês em Brasília, o jamelão pode ser uma boa fruta para se incluir na dieta, especialmente pessoas com características como colesterol alto, hipertensão, obesidade e diabetes mellitusReprodução/ Wikimedia Commons
'Hoje já encontramos diferentes evidências científicas que investigaram o jamelão como fonte primária de compostos bioativos. Alguns estudos observaram melhora no perfil glicêmico e também no perfil lípídico, especialmente em contextos relacionados ao diabetes tipo 2 e à hipercolesterolemia', aponta o nutricionistaJamelão (Syzygium cumini)
Parte dos resultados desses novos estudos estão relacionados à presença de compostos fenólicos e antioxidantes presentes na fruta. Já foi observado também que extratos da semente e do fruto podem contribuir na redução da hipoglicemiaReprodução/ PictureThis
As maneiras mais eficientes de consumir o jamelão são múltiplas, a mais tradicional delas é pegar direto do pé. Chás das folhas ou das sementes são bastante consumidos, podendo ter uma resposta rápida em relação ao controle glicêmico. Sucos e vitaminas podem ser uma boa opção, principalmente quando misturado com outras frutasReprodução/ PictureThis
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
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