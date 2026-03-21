Mega-Sena, Quina, Lotofácil: resultados das loterias deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (21/3), seis loterias: os concursos 2987 da Mega-Sena; o 6982 da Quina; o 3642 da Lotofácil; 339 da +Milionária; o 2370 da Timemania e o 1191 do Dia da Sorte.