Mega-Sena, Quina, Lotofácil: resultados das loterias deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (21/3), seis loterias: os concursos 2987 da Mega-Sena; o 6982 da Quina; o 3642 da Lotofácil; 339 da +Milionária; o 2370 da Timemania e o 1191 do Dia da Sorte.
Mega-Sena: R$ 7,7 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 649 mil / Timemania: R$ 649 mil / +Milionária: R$ 31,5 milhões
Teve as seguintes dezenas sorteadas: 16-17-20-28-46-47
Teve os seguintes números sorteados: 21-25-26-42-46
Apresentou o seguinte resultado: 10-22-40-63-74-76-79. O time do coração é o 42-Goiás
Apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-07-09-10-12-13-14-18-20-23-25
Teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 15-27-32-40-41-42. Os trevos sorteados foram: 4-6