Quina, Lotofácil, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (23/3), cinco loterias: os concursos 6983 da Quina, o 3643 da Lotofácil, o 2903 da Lotomania, e o 826 da Super Sete
Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 6 milhões / Super Sete: R$ 4 milhões
24 - 38 - 46 - 77 - 79
10 - 12 - 18 - 24 - 37 - 43 - 45 - 49 - 50 - 54 - 61 - 70 - 72 - 75 - 82 - 89 - 93 - 95 - 98
03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 8 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 0