Galeria Cevada vai além da cerveja: conheça usos e benefícios na alimentação Engana-se quem acha que a cevada se limita apenas à fabricação da cerveja. Esse cereal está presente em outras fontes de alimento, traz benefícios aos indivíduos e é forte na medicina chinesa. A cevada (Hordeum vulgare) é uma gramínea cerealífera, sendo uma das principais fontes de alimento para pessoas e animais. Por Flipar

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