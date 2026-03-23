Estilo de Vida

Leves no bolso: destinos mais baratos para viver no Brasil

Uma pesquisa recente da Revista Exame indicou as cidades brasileiras com menor custo de vida. Há cidades distantes da capital do estado, mas também há outras na região metropolitana principal.

Por Flipar
Imagem de Nattanan Kanchanaprat por Pixabay

9º lugar - Ji-Paraná (Rondônia) - A cidade é conhecida como Coração de Rondônia por causa de sua localização no centro do estado.

- Divulgação Pref. Ji-Paraná

A cidade ocupa uma área de 6.897 km² e tem 130 mil habitantes. Fica a 170m de altitude e 373 km de distância da capital Porto Velho

- Divulgação Pref. Ji-Paraná

8º lugar - Imperatriz do Maranhão (MA) - A cidade tem importância na produção de energia e conta com o setor de construção civil como uma das forças econômicas.

Divulgação Pref. Imperatriz do Maranhão

A cidade ocupa 1.368 km² e tem 360 mil habitantes. Fica a 95m de altitude e a 626 km da capital São Luís

Itamar Filmmaker / Pref. Imperatriz do Maranhão

A cidade ocupa 299 km², com 80 mil habitantes. Fica a 648m de altitude e a 230 km da capital Belo Horizonte.

Divulgação Pref. Viçosa

6º lugar - Teixeira de Freitas (BA) - Embora seja mais nova que outras cidades do extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas se consolidou como a principal da região.

reprodução Youtube

A cidade ocupa 31 km² e tem 164 mil habitantes. Fica a 109m de altitude e a 800 km da capital Salvador.

edson765 wikimedia commons

5º lugar - Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul) - Conhecida como Capital Estadual do Calçado.

Samuel Quintana CMNH

A cidade ocupa 233 km² e tem 247 mil habitantes. Fica a 57m de altitude, bem baixa, e a apenas 42 km da capital Porto Alegre.

Claitonmedina - wikimedia commons

4º lugar - Uberaba (Minas Gerais) - Fica no chamado Triângulo Mineiro, com forte vocação na Agropecuária.

Divulgaçõa Pref. Uberaba

A cidade ocupa 4.523 km²e tem 340 mil habitantes. Fica a 823m de altitude e a 481 km da capital Belo Horizonte.

Neto Talmeli/Pref. Uberaba

3º lugar - Mossoró (Rio Grande do Norte) - É considerada a capital do Semiárido brasileiro.

Marcos Elias de Oliveira Júnior - wikimedia commons

2º lugar - Anápolis (Goiás) - Cidade se firmou como um polo industrial, com destaque para o ramo farmacêutico. Tem uma logística privilegiada, sendo cortada por diversas estradas.

Divulgação/Prefeitura de Anápolis

A cidade ocupa 933 km² com 396 mil habitantes; Fica a 1.167m de altitude e a apenas 48 km da capital Goiânia.

Samuel Rosa/Pref. Anapolis

1º lugar - A cidade mais barata do país é Guaratinguetá (São Paulo) - Importante centro de comércio e de prestação de serviços do Vale do Paraíba.

Luciano Romeiro Dinamarco - wikimedia commons

A cidade tem 752 km², com 121 mil habitantes. Fica a 530m de altitude e a 175 km da capital São Paulo.

Wkimedia commons

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