Santuário em Congonhas é ‘obra-prima’ de Aleijadinho

Localizado na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos e artísticos do Brasil colonial. Reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1985, o santuário é um marco da fé, da arte e da história, atraindo visitantes de todo o mundo.

Por Flipar