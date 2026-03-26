Entenda por que moscas aparecem mortas nos cômodos

Moscas são insetos comuns em vários ambientes. Geralmente, são atraídas para dentro das casas por serem locais quentes e com abundância de alimentos e matéria orgânicaMatthew Ballinger/MSU
Encontrar moscas mortas dentro de casa pode significar acúmulo de lixoReprodução/ Pexels
O biólogo Hudson Monteiro explica, em entrevista ao Correio, que o ciclo de vida das moscas é curto, variando de 15 a 30 dias. Por isso, não é incomum encontrar moscas mortasReprodução/ Pexels
Encontrá-las mortas em excesso pode ser sinal de que plantas com ação inseticida estão surtindo efeito ou algo ainda mais grave: matéria orgânica em decomposiçãoReprodução/ Pexels
As moscas não são exatamente inofensivas. Esses pequenos insetos são transmissores de algumas doenças nocivas para os humanos como cólera, salmonelose, febre tifóide, além de gastroenteritesReprodução/ Pexels
Elas propagam doenças devido aos hábitos de morfologia como pousar em lixos e lixeiras e materiais em elevado estágio de decomposiçãoReprodução/ Pexels
Limpar o quintal, a cozinha e banheiro pode ajuda a afastar moscas. Esses ambientes são propícios ao acúmulo de matéria orgânicaReprodução/ Pexels
Plantas como citronela, manjericão e hortelã têm ação inseticida, e agem como repelentes naturais contras as moscasReprodução/ Pexels
O biólogo ressalta que a presença em excesso desses insetos não é apenas um incômodo, mas sim uma questão de saúde, visto que a presença desses animais está relacionada a falhas na higiene e acúmulo de matéria orgânica, sobretudo em decomposiçãoReprodução/ Pexels
*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe
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