INSETOS

Entenda por que moscas aparecem mortas nos cômodos

Biólogo explica como insetos são atraídos e como mantê-los fora de caso

Por Júlio Noronha*
Ronny Overhate por Pixabay

Moscas

Moscas são insetos comuns em vários ambientes. Geralmente, são atraídas para dentro das casas por serem locais quentes e com abundância de alimentos e matéria orgânica

 Matthew Ballinger/MSU

Moscas mortas

Encontrar moscas mortas dentro de casa pode significar acúmulo de lixo

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Ciclo de vida curto

O biólogo Hudson Monteiro explica, em entrevista ao Correio, que o ciclo de vida das moscas é curto, variando de 15 a 30 dias. Por isso, não é incomum encontrar moscas mortas

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Sinais

Encontrá-las mortas em excesso pode ser sinal de que plantas com ação inseticida estão surtindo efeito ou algo ainda mais grave: matéria orgânica em decomposição

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Perigos

As moscas não são exatamente inofensivas. Esses pequenos insetos são transmissores de algumas doenças nocivas para os humanos como cólera, salmonelose, febre tifóide, além de gastroenterites

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Morfologia

Elas propagam doenças devido aos hábitos de morfologia como pousar em lixos e lixeiras e materiais em elevado estágio de decomposição

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Manter longe

Limpar o quintal, a cozinha e banheiro pode ajuda a afastar moscas. Esses ambientes são propícios ao acúmulo de matéria orgânica

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Repelentes naturais

Plantas como citronela, manjericão e hortelã têm ação inseticida, e agem como repelentes naturais contras as moscas

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Saúde

O biólogo ressalta que a presença em excesso desses insetos não é apenas um incômodo, mas sim uma questão de saúde, visto que a presença desses animais está relacionada a falhas na higiene e acúmulo de matéria orgânica, sobretudo em decomposição

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*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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