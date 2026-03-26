SAÚDE MENTAL

CAPS: o que significa

Brasil conta com mais de 2,9 mil de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

Por Júlio Noronha*
Laíza Ribeiro/CB/DA Press

CAPS

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são um dos principais pilares da política pública de saúde mental no Brasil. O modelo foi criado para substituir os grandes hospitais psiquiátricos para dar espaço a locais voltados ao cuidado especializado

 Pedro Santana / CB

Foco de atendimento

O CAPS faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como foco de atendimento pessoas com sofrimento psíquico intenso, incluindo transtornos mentais graves, além de usuários de álcool e outras drogas. O programa também é voltado à reabilitação psicossocial e na reinserção do paciente na sociedade

 Pedro Santana / CB

Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 2,9 mil unidades de CAPS distribuídas em 1.973 municípiosl. A rede de atendimento também inclui serviços em Unidades Básicas de Saúde (UBS), leitos em hospitais gerais e equipes de consultório na rua

 Pedro Marra/CB/D.A. Press

Tipos de CAPS

Existem diferentes tipos de CAPS, que podem variar dependendo do porte do município e das necessidades do paciente

 Ed Alves/CB

CAPS especializados

Caps I, II e III: atendem adultos com transtornos mentais graves, variando na capacidade e intensidade do cuidado; Caps AD: especializados em álcool e outras drogas; Caps i: voltados para crianças e adolescentes. Os Caps III e alguns Caps AD funciona 24 horas, com possibilidade de acolhimento noturno em momentos de crise

 Ed Alves/CB

Praticidade

Diferentemente de outros serviços especializados, não é obrigatório ter encaminhamento médico para o primeiro atendimento no CAPS, basta procurar a unidade mais próxima com documento de identificação e o cartão do SUS

 Dênio Simões / GDF – Arquivo

Acolhimento

No centro de atenção, o paciente passa por um acolhimento inicial, em que é avaliada a situação e definido o plano terapêutico, que pode incluir atendimentos individuais, participação em grupos, oficinas terapêuticas e acompanhamento familiar

 Pedro Santana / CB

UBS

Outra porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que podem identificar a necessidade e encaminhar o paciente. Escolas, serviços de assistência social e familiares também costumam desempenhar papel importante no processo

 Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Equipe

As equipes do CAPS são formadas por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros profissionais. O atendimento é gratuito e busca respeitar a singularidade de cada paciente

 Pedro Santana / CB

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*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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