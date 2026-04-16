Bebida 'milagrosa' limpa o fígado e ataca radicais livres

Formas de consumo e recomendação

O suco integral sem açúcar preserva melhor os antioxidantes, mas a fruta in natura e as versões secas sem adição de açúcar concentram mais fibras e nutrientes. Cápsulas também são opção, mas exigem cuidado com qualidade e dosagem. A recomendação geral é consumo moderado, um copo diário de suco sem açúcar costuma ser suficiente, sempre dentro de um estilo de vida saudável