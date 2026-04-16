Alimentação

Bebida 'milagrosa' limpa o fígado e ataca radicais livres

Nutricionista explica benefícios da bebida rica em compostos antioxidantes, mas alerta para exageros

Por Thamires Pinheiro
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Cranberry e saúde do fígado

O suco de cranberry ganhou destaque por sua alta concentração de antioxidantes, despertando interesse da ciência e sendo associado à proteção celular, redução de inflamações e contribuição indireta para a saúde do fígado

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Formas de consumo e recomendação

O suco integral sem açúcar preserva melhor os antioxidantes, mas a fruta in natura e as versões secas sem adição de açúcar concentram mais fibras e nutrientes. Cápsulas também são opção, mas exigem cuidado com qualidade e dosagem. A recomendação geral é consumo moderado, um copo diário de suco sem açúcar costuma ser suficiente, sempre dentro de um estilo de vida saudável

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Compostos bioativos

A fruta é rica em proantocianidinas, antocianinas, quercetina e vitamina C. Esses elementos ajudam a reduzir o estresse oxidativo, proteger células e diminuir processos inflamatórios, atuando na prevenção de danos relacionados ao envelhecimento e doenças crônicas

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O que diz a nutricionista

Segundo a nutricionista clínica Paula Naomi Tujimoto, do Hospital Anchieta, os compostos do cranberry têm papel relevante, mas não devem ser superestimados. O suco atua como aliado do organismo, fortalecendo os mecanismos naturais de defesa contra radicais livres

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Limites da ação no fígado

Apesar da fama de 'detox', não há evidências científicas robustas de que o cranberry desintoxique diretamente o fígado. O órgão já tem sistemas eficientes para essa função. O consumo da fruta pode proteger células hepáticas e reduzir inflamações, mas não substitui hábitos saudáveis como boa alimentação, exercícios e moderação no álcool

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Riscos do consumo exagerado

Versões industrializadas do suco costumam ter muito açúcar, o que prejudica a saúde metabólica. Além disso, o excesso de cranberry pode aumentar o risco de cálculos renais em pessoas predispostas e interagir com medicamentos anticoagulantes, como a Varfarina, elevando o risco de sangramentos

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*Estagiária sob supervisão Roberto Fonseca

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