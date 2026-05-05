O chá que alivia as cólicas e aumenta a produção de leite materno

O chá de funcho, feito da planta Foeniculum vulgare, é tradicionalmente conhecido por aliviar desconfortos intestinais e auxiliar na eliminação de gases. Além disso, é bastante utilizado para combater cólicas intestinais e menstruais, sendo uma bebida popular em diversas culturasReprodução/Pixabay
Nos últimos anos, o funcho ganhou notoriedade por supostamente aumentar a produção de leite materno. Essa crença ainda precisa de comprovação científica sólida para ser considerada uma prática segura e eficazeugene barmin/Freepik
Segundo a nutricionista Ana Clara Cruz, da Clínica Multidisciplinar Hâncorarevisões, sistemáticas mostram que não há comprovação científica de que o chá de funcho realmente aumente a produção de leiteReprodução/Pixabay
A especialista explica que aspectos como pega correta do bebê, frequência das mamadas e esvaziamento adequado das mamas são os principais fatores que garantem uma boa produção de leiteReprodução/Freepik
A nutricionista alerta para os perigos do consumo exagerado do chá de funcho. Compostos ativos como anetol e estragol, que podem ser transferidos para o bebê através do leite maternoReprodução/Pixabay
Em gestantes, o uso regular e em grandes quantidades não é recomendado. O estragol, por exemplo, pode ser tóxico em doses elevadas e há relatos de efeitos adversos em bebês, como sonolência excessiva, hipotonia e alterações neurológicas levesReprodução/Unsplash
Para aproveitar os benefícios do funcho sem riscos, a nutricionista recomenda infusões leves e evitar excessos. O chá não deve substituir práticas comprovadas para o manejo da amamentação, sendo apenas um complemento ocasional e moderadoReprodução/Pixabay
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca