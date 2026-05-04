CORPO HUMANO

Coceira constante nos pés: o que isso pode indicar?

Sintoma pode estar ligado a alergias, micoses e até problemas circulatórios; saiba quando procurar ajuda médica

Por Júlio Noronha*
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Alerta

Sentir coceira nos pés a todo instante é um sinal de que a saúde da região pode não estar em dia

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Causas comuns

O sintoma geralmente está associado a micoses, alergias e outros tipos de inflamação na pele

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Sinais

Além da coceira, é preciso estar atento também a rachaduras, descamação nas plantas dos pés e mau cheiro

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Alergias

Áreas avermelhadas indicam alergia, enquanto o espessamento da pele pode ser sinal de psoríase

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Preocupação

Dores repentinas, inchaços e alterações nas unhas são sinais de alerta para buscar ajuda médica

 JASON LEE

Opinião do especialista

Em casos de lesões persistentes, a orientação de um dermatologista é fundamental para o diagnóstico

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*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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