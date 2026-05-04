Coceira constante nos pés: o que isso pode indicar?

Sentir coceira nos pés a todo instante é um sinal de que a saúde da região pode não estar em diaPxHere
O sintoma geralmente está associado a micoses, alergias e outros tipos de inflamação na peleReprodução/Freepik
Além da coceira, é preciso estar atento também a rachaduras, descamação nas plantas dos pés e mau cheiroPxHere
Áreas avermelhadas indicam alergia, enquanto o espessamento da pele pode ser sinal de psoríasePxHere
Dores repentinas, inchaços e alterações nas unhas são sinais de alerta para buscar ajuda médicaJASON LEE
Em casos de lesões persistentes, a orientação de um dermatologista é fundamental para o diagnósticoReprodução/Redes sociais
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca