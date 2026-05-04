O que significa sonhar com parentes que já se foram

Para a psicóloga clínica Marília Vav, os sonhos funcionam como uma 'ponte' entre o consciente e o inconscienteWhisk/Google IA
Enquanto a mente organiza o dia de forma lógica, no inconsciente ficam guardados sentimentos e lembranças profundasInteligência Artificial
A especialista destaca que a repetição de um sonho indica que aquele conteúdo tem uma relevância importante para a pessoaInteligência Artificial
'Muitas vezes, o sonho traz à tona sentimentos que a pessoa não conseguiu expressar durante o dia', explica Marília Vavkleber sales
Questões não resolvidas ou desafios atuais podem emergir simbolicamente por meio da figura de quem já partiukleber sales
Para quem tem crenças espirituais, esses sonhos são entendidos como uma visita, ajudando a dar sentido à experiênciaPexels / Divulgação
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca