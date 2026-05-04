SONHOS

O que significa sonhar com parentes que já se foram

Para pessoas com crenças espirituais, esses sonhos podem ser entendidos como uma espécie de visita ou comunicação

Por Júlio Noronha
Whisk/Google IA

Ponte mental

Para a psicóloga clínica Marília Vav, os sonhos funcionam como uma 'ponte' entre o consciente e o inconsciente

 Whisk/Google IA

Sentimentos

Enquanto a mente organiza o dia de forma lógica, no inconsciente ficam guardados sentimentos e lembranças profundas

 Inteligência Artificial

Sonhos recorrentes

A especialista destaca que a repetição de um sonho indica que aquele conteúdo tem uma relevância importante para a pessoa

 Inteligência Artificial

Luto

'Muitas vezes, o sonho traz à tona sentimentos que a pessoa não conseguiu expressar durante o dia', explica Marília Vav

 kleber sales

Simbolismo

Questões não resolvidas ou desafios atuais podem emergir simbolicamente por meio da figura de quem já partiu

 kleber sales

Visão espiritual

Para quem tem crenças espirituais, esses sonhos são entendidos como uma visita, ajudando a dar sentido à experiência

 Pexels / Divulgação

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais