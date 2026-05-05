Por que os sonhos se repetem? Psicóloga responde

Estar no mesmo lugar, sentir as mesmas coisas e acordar com a impressão de já ter vivido aquilo antes pode gerar dúvidas e até certo incômodo ao longo do dia. A sensação de reviver a mesma cena durante o sono é mais comum do que parece
Os sonhos não acontecem de forma isolada. Eles misturam experiências diárias com emoções mais profundas, criando narrativas que nem sempre fazem sentido à primeira vista. Preocupações e estresse frequentemente aparecem de forma simbólica ou direta
A psicóloga clínica Marília Vav, mestra em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, explica que os sonhos possuem diferentes camadas de significado. Segundo ela, não é possível separar com clareza o que é reflexo de um problema momentâneo e o que revela questões mais profundas, já que cotidiano e dimensão emocional caminham juntos
Na prática, um sonho repetido pode refletir tanto uma situação concreta quanto apontar para algo maior. Um conflito no trabalho, por exemplo, pode surgir em forma de queda ou fuga, mas também revelar sentimentos mais amplos, como insegurança ou medo de enfrentamento
A recorrência funciona como um sinal. É como se a mente insistisse em um mesmo tema até que ele seja compreendido. Essa compreensão nem sempre é imediata, mas pode surgir aos poucos, conforme a pessoa observa padrões e sensações que se repetem
Uma forma simples de iniciar esse processo é prestar atenção nos sonhos. Anotar, compartilhar ou ouvir relatos de outras pessoas ajuda a organizar imagens e perceber detalhes antes desconexos. Com o tempo, essa prática contribui para uma escuta mais sensível de si mesmo
Marília destaca que vivemos em uma sociedade que valoriza a lógica e tende a ignorar a linguagem simbólica dos sonhos. Retomar esse contato pode ser um caminho para compreender sentimentos que não encontram espaço na rotina. Em alguns casos, o acompanhamento terapêutico amplia essa leitura, relacionando os sonhos à história de vida e às emoções envolvidas
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe