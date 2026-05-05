Conheça Robert Wun, designer que dominou o Met Gala 2026

Nascido em Hong Kong, Robert Wun estudou no London College of Fashion e lançou sua marca com foco em peças sob medida e altamente artesanais. Em 2023, entrou oficialmente no calendário de alta-costura de Paris, consolidando seu nome globalmente.
Conhecido por criações esculturais e cinematográficas, Wun transforma desfiles em histórias. Inspirado pelo terror e pela natureza, mistura beleza e estranheza com formas dramáticas, texturas intensas e elementos que desafiam o corpo humano.
A artista apostou em um look sob medida inspirado em A Criação de Adão, de Michelangelo. O destaque ficou para mãos com movimento, trazendo arte clássica e inovação ao tapete do Met.
Fiel à estética dramática, Roth surgiu com um modelo exclusivo de Robert Wun, reforçando o estilo teatral e conceitual que já virou sua assinatura no Met Gala.
A estrela brilhou com um look sob medida baseado na coleção de alta-costura outono/inverno 2025, combinando sofisticação e impacto visual com a identidade ousada do designer.
Naomi apostou em um modelo customizado inspirado na coleção verão 2023, traduzindo a mistura de força e delicadeza presente no trabalho de Wun.
O empresário vestiu um look baseado na coleção de alta-costura verão 2026, com silhueta marcante e elementos esculturais típicos do estilista.
Audrey apareceu com um look da coleção de alta-costura inverno 2025, apostando em texturas e volumes que refletem o lado mais experimental e artístico de Robert Wun.