Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (26/5), cinco loterias: os concursos 3011 da Mega-Sena; o 3695 da Lotofácil; o 7035 da Quina; o 2396 da Timemania e o 1218 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 8 milhões / Timemania: R$ 30 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil

Caixa Economica Federal/Divulgação

Mega-Sena

02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

14 - 15 - 48 - 58 - 73

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

01 - 27 - 30 - 37 - 52 - 62 - 68. O time do coração é o 16 (Botafogo/SP)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

04 - 05 -09 - 11 - 12 - 16 - 30. O mês da sorte é 02 (fevereiro)

Reprodução/Loterias Caixa

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