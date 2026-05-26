Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (26/5), cinco loterias: os concursos 3011 da Mega-Sena; o 3695 da Lotofácil; o 7035 da Quina; o 2396 da Timemania e o 1218 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 8 milhões / Timemania: R$ 30 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil
02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60
14 - 15 - 48 - 58 - 73
01 - 27 - 30 - 37 - 52 - 62 - 68. O time do coração é o 16 (Botafogo/SP)
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24
04 - 05 -09 - 11 - 12 - 16 - 30. O mês da sorte é 02 (fevereiro)