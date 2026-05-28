Galeria Bled, a joia eslovena: entre lendas, águas e memórias vivas Bled é uma cidade eslovena que se tornou mundialmente conhecida por seu lago, cercado por montanhas e florestas que criam um cenário de conto de fadas. No centro do lago, uma pequena ilha abriga a Igreja da Assunção, acessível por barcos tradicionais chamados pletna. O castelo medieval da cidade, erguido sobre um penhasco, completa a paisagem com sua imponência histórica e vistas panorâmicas. O turismo em Bled é marcado pela diversidade de atividades, desde passeios românticos até esportes radic Por Flipar

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