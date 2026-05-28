Galeria Udaipur: a ‘Cidade dos Lagos’ e o encanto romântico da Índia Udaipur é conhecida como a “Cidade dos Lagos” e também como um dos destinos mais românticos do mundo. Palácios erguidos sobre águas calmas, colinas que abraçam a cidade e mercados cheios de vida compõem um cenário único. O Lago Pichola, com seus palácios flutuantes, é o símbolo maior dessa beleza no estado indiano do Rajastão. A cidade guarda histórias de reis, batalhas e tradições que atravessam séculos. Udaipur é também um espaço de espiritualidade, arte e hospitalidade que conquista visitante Por Flipar

Reprodução do Flickr Null Llun