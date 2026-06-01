Corpus Christi é feriado? Todo mundo é obrigado a trabalhar?

Junho é conhecido pelas festas juninas. Neste ano, há também o Corpus Christi, celebrado em 4/6. A data costuma gerar dúvidas: afinal, é feriado ou ponto facultativo?Maurenilson Freire
Corpus Christi não é feriado nacional. Ele é considerado ponto facultativo, ou seja, cabe a estados, municípios e órgãos públicos decidirem se haverá folgaCarlos Vieira/CB/D.A Press
Em 2026, a celebração cai numa quinta-feira. Se houver 'emenda' com a sexta-feira, muitos trabalhadores poderão aproveitar até quatro dias de folga seguidosFernando Frazão/Agência Brasil
Estados e municípios podem transformar o ponto facultativo em feriado religioso. Isso significa que, dependendo da legislação local, o Corpus Christi pode ser feriado oficialFotos: CB/D.A.Press/Ian Vieira
No DF, a data é apenas ponto facultativo. Assim, órgãos públicos podem liberar servidores, mas empresas privadas não são obrigadas a conceder folgaMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Feriados estão garantidos pela constituição, com direitos trabalhistas assegurados. Já os pontos facultativos estão previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e dependem da decisão do empregador ou do órgão públicoMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Se o Corpus Christi for considerado feriado e o funcionário trabalhar, ele tem direito a receber em dobro ou ganhar uma folga compensatóriaMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Se a empresa ou município não aderir ao feriado e o funcionário faltar sem justificativa, pode haver penalização conforme o regulamento internoEd Alves/CB/DA Press
O advogado trabalhista Wallace Leones explica: quando o ponto facultativo é tratado como feriado, os direitos mudam. Mas se não houver adesão oficial, a ausência pode gerar puniçõesEd Alves/CB/DA Press
Órgãos públicos costumam liberar servidores sem prejuízo de remuneração, especialmente quando a data cai próxima ao fim de semanaJoão Pedro Carvalho/Correio Braziliense
Nas empresas privadas, a liberação não é obrigatória. Cabe ao empregador decidir se haverá folga, seguindo a legislação trabalhista vigenteGuilherme Felix CB/DA Press
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca