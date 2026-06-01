FOLGA

Corpus Christi é feriado? Todo mundo é obrigado a trabalhar?

Data, comemorada em 4 de junho, pode garantir até quatro dias de folga para alguns funcionários

Por Júlio Noronha
Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Corpus Christi

Junho é conhecido pelas festas juninas. Neste ano, há também o Corpus Christi, celebrado em 4/6. A data costuma gerar dúvidas: afinal, é feriado ou ponto facultativo?

 Maurenilson Freire

Ponto facultativo nacional

Corpus Christi não é feriado nacional. Ele é considerado ponto facultativo, ou seja, cabe a estados, municípios e órgãos públicos decidirem se haverá folga

 Carlos Vieira/CB/D.A Press

Descanso

Em 2026, a celebração cai numa quinta-feira. Se houver 'emenda' com a sexta-feira, muitos trabalhadores poderão aproveitar até quatro dias de folga seguidos

Fernando Frazão/Agência Brasil

Regras

Estados e municípios podem transformar o ponto facultativo em feriado religioso. Isso significa que, dependendo da legislação local, o Corpus Christi pode ser feriado oficial

 Fotos: CB/D.A.Press/Ian Vieira

Distrito Federal

No DF, a data é apenas ponto facultativo. Assim, órgãos públicos podem liberar servidores, mas empresas privadas não são obrigadas a conceder folga

 Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Feriado e ponto facultativo

Feriados estão garantidos pela constituição, com direitos trabalhistas assegurados. Já os pontos facultativos estão previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e dependem da decisão do empregador ou do órgão público

 Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Direitos trabalhistas

Se o Corpus Christi for considerado feriado e o funcionário trabalhar, ele tem direito a receber em dobro ou ganhar uma folga compensatória

 Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Penalidades para faltas

Se a empresa ou município não aderir ao feriado e o funcionário faltar sem justificativa, pode haver penalização conforme o regulamento interno

 Ed Alves/CB/DA Press

Orientação jurídica

O advogado trabalhista Wallace Leones explica: quando o ponto facultativo é tratado como feriado, os direitos mudam. Mas se não houver adesão oficial, a ausência pode gerar punições

 Ed Alves/CB/DA Press

Setor público

Órgãos públicos costumam liberar servidores sem prejuízo de remuneração, especialmente quando a data cai próxima ao fim de semana

 João Pedro Carvalho/Correio Braziliense

Setor privado

Nas empresas privadas, a liberação não é obrigatória. Cabe ao empregador decidir se haverá folga, seguindo a legislação trabalhista vigente

 Guilherme Felix CB/DA Press

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*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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