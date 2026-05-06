BEBIDAS

Conheça o chá com nome feminino que melhora o sono e combate a dor de cabeça

Bebida quente está associada a momentos de paz e descanso

Por Júlio Noronha
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Chá de marcela

Conhecido também como 'macela' ou 'marcela-do-campo', o chá é uma infusão tradicional usada para relaxar o corpo e aliviar dores de cabeça

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Bebida quente

A bebida é geralmente associada a momentos de descanso, sendo consumida à noite para favorecer o relaxamento e preparar para o sono

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Benefícios

No sistema digestivo, o chá estimula enzimas que facilitam a digestão e reduzem desconfortos gástricos, contribuindo para noites mais tranquilas

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Histórico

A erva tem longa história na medicina popular e estudos científicos sobre os benefícios ainda estão em andamento

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Consumo

A recomendação é de duas a três xícaras por dia, preparadas por infusão das flores secas em água fervente

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Riscos

O consumo exagerado pode causar irritação gástrica e sobrecarregar fígado e rins, sendo desaconselhado em altas doses prolongadas

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Orientação profissional

Em caso de dúvidas ou condições de saúde pré-existentes, o ideal é buscar orientação médica para garantir uso seguro da planta

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*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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