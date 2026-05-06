Conheça o chá com nome feminino que melhora o sono e combate a dor de cabeça

Conhecido também como 'macela' ou 'marcela-do-campo', o chá é uma infusão tradicional usada para relaxar o corpo e aliviar dores de cabeçaeugene barmin/Freepik
A bebida é geralmente associada a momentos de descanso, sendo consumida à noite para favorecer o relaxamento e preparar para o sonoReprodução/Freepik
No sistema digestivo, o chá estimula enzimas que facilitam a digestão e reduzem desconfortos gástricos, contribuindo para noites mais tranquilasReprodução / Wikimedia commons
A erva tem longa história na medicina popular e estudos científicos sobre os benefícios ainda estão em andamentoReprodução/Freepik
A recomendação é de duas a três xícaras por dia, preparadas por infusão das flores secas em água ferventeReprodução/Unsplash
O consumo exagerado pode causar irritação gástrica e sobrecarregar fígado e rins, sendo desaconselhado em altas doses prolongadasReprodução/Freepik
Em caso de dúvidas ou condições de saúde pré-existentes, o ideal é buscar orientação médica para garantir uso seguro da plantaReprodução/Freepik
*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe