Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (1/6), cinco loterias: os concursos 7040 da Quina, o 3700 da Lotofácil, o 2931 da Lotomania, 2964 da Dupla-Sena e o 864 da Super Sete
Quina: R$ 14 milhões / Lotofácil: R$ 9 milhões / Lotomania: R$ 479 mil / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 62 mil / Super Sete: R$ 1 milhão
04 - 05 - 11 - 24 - 41 - 30 no primeiro sorteio; 03 - 07 - 26 - 27 - 44 - 49
05 - 23 - 52 - 56 - 67
01 - 16 - 30 - 32 - 45 - 49 - 52 - 56 - 60 - 62 - 64 - 71 - 73 - 75 - 78 - 82 - 84 - 86 - 93 - 96
01 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 7 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 4