Os benefícios que você não conhece sobre o suco de babosa

A babosa, conhecida há décadas pelos cuidados com pele e cabelos, vem despertando interesse também na alimentação. Pesquisas recentes investigam seus efeitos quando consumida em forma de suco, ampliando sua imagem para além dos cosméticos tradicionais
Segundo a nutricionista clínica ortomolecular Fernanda Coimbra, estudos sugerem que a planta pode contribuir para a saúde por meio de sua ação antioxidante e de impactos positivos sobre o sistema digestivo. Há também investigações sobre sua relação com o controle de glicose no sangue e outros marcadores metabólicos
Entre os benefícios menos conhecidos está o potencial papel da babosa no equilíbrio digestivo. Alguns estudos indicam que seus compostos podem favorecer o funcionamento intestinal
A babosa contém substâncias que vêm sendo analisadas por sua capacidade de atuar em processos ligados à inflamação e ao estresse oxidativo. Esses fatores estão associados a diversas condições de saúde, o que torna a planta um objeto de interesse científico
Fernanda Coimbra alerta que a babosa deve ser vista como parte de uma alimentação equilibrada, sem ser encarada como solução milagrosa. Não existe consenso científico sobre a quantidade ideal de consumo, já que os estudos utilizam concentrações diferentes e fatores individuais influenciam os resultados
Um ponto crítico é a presença da aloína, substância localizada próxima à casca da planta. Quando não removida corretamente, pode causar cólicas, diarreia e irritação intestinal. Por isso, receitas caseiras divulgadas na internet oferecem riscos, já que a remoção completa da aloína exige procedimentos específicos
A nutricionista recomenda cautela com o preparo doméstico e destaca que produtos industrializados de procedência confiável são mais seguros. Esses passam por controle de qualidade e padronização, garantindo maior estabilidade dos compostos e reduzindo riscos. A orientação final é incluir a babosa como complemento dentro de hábitos saudáveis, sempre com informação confiável e atenção à procedência
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca