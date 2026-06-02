Suco natural ganha fama por ajudar a desinchar

Cuidados no consumo

Mesmo sendo natural, o suco exige atenção. O consumo excessivo pode causar desconfortos, especialmente em pessoas com condições específicas. O gengibre deve ser evitado em grandes quantidades por quem usa anticoagulantes ou tem gastrite e refluxo. A linhaça, por ser rica em fibras, precisa ser acompanhada de boa ingestão de água. Já pacientes com doença renal avançada devem ter cautela com alimentos ricos em potássio, como a melancia