Suco natural ganha fama por ajudar a desinchar

A combinação de melancia, gengibre e linhaça tem ganhado espaço nas redes sociais como uma receita simples e barata para reduzir o inchaço. Conhecida como 'suco detox', a bebida atrai pela promessa de melhorar o funcionamento do organismo e proporcionar sensação de leveza
Apesar da fama, nutricionistas como Ana Clara Cruz destacam que não há evidência científica de que qualquer suco seja capaz de promover uma desintoxicação. O efeito percebido está mais relacionado à hidratação e ao funcionamento intestinal do que à eliminação de toxinas
A melancia é composta majoritariamente por água e contém potássio, mineral essencial para o equilíbrio dos líquidos corporais. Por isso, ajuda na hidratação e pode contribuir para reduzir a retenção de líquidos, favorecendo a sensação de menos inchaço
O gengibre é rico em compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Além disso, pode auxiliar na digestão e reduzir desconfortos gastrointestinais em algumas pessoas, tornando-se um aliado no bem-estar digestivo
A linhaça complementa a receita com fibras, lignanas e ômega 3 de origem vegetal. As fibras favorecem o funcionamento intestinal e podem reduzir a sensação de estufamento ligada à prisão de ventre, um dos principais fatores de desconforto abdominal
Mesmo sendo natural, o suco exige atenção. O consumo excessivo pode causar desconfortos, especialmente em pessoas com condições específicas. O gengibre deve ser evitado em grandes quantidades por quem usa anticoagulantes ou tem gastrite e refluxo. A linhaça, por ser rica em fibras, precisa ser acompanhada de boa ingestão de água. Já pacientes com doença renal avançada devem ter cautela com alimentos ricos em potássio, como a melancia
Embora a bebida seja refrescante e acessível, não existe fórmula única para reduzir o inchaço. Frutas como abacaxi e vermelhas, além de ingredientes como chia, hortelã, couve e limão, também podem ser usados em preparações nutritivas. O mais importante, segundo a nutricionista, é manter hábitos saudáveis. Beber água, ter uma alimentação equilibrada e cuidar do estilo de vida, práticas comprovadamente eficazes para sentir menos inchaço
*Estagiária sob supervisão de -