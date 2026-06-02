Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (2/6), cinco loterias: os concursos 3014 da Mega-Sena; o 3701 da Lotofácil; o 7041 da Quina; o 2399 da Timemania e o 1221 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 14 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 15 milhões / Timemania: R$ 32 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58
25 - 28 - 49 - 56 - 75
02 - 10 - 14 - 33 - 37 - 57 - 62. O time do coração é o 80 (Ypiranga/RS)
01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 22 - 23 - 24 - 25
16 - 17 - 21 - 23 - 27 - 29 - 30. O mês da sorte é 11 (Novembro)