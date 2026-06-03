Cientistas desenvolvem laser ultrarrápido cabe na palma da mão

Pesquisadores da EPFL, na Suíça, criaram um laser ultrarrápido em um chip. O dispositivo, do tamanho da cabeça de um fósforo, foi publicado na revista *Nature* e promete mudar a tecnologia médica e científicaPexels
O objetivo do professor Tobias J. Kippenberg era reduzir custos e tamanho dos lasers. Antes volumosos e caros, eles agora cabem na palma da mão sem perder precisãoReprodução / Wikimedia Commons
O avanço usa o oscilador Mamyshev em chip de nitreto de silício. Essa estrutura compacta gera pulsos de luz curtos e de alta energiaReprodução / Wikimedia Commons
Esses chips guiam a luz em guias de onda, como os eletrônicos fazem com eletricidade. A tecnologia já é usada em telecomunicações e agora ganha novas aplicaçõesReprodução / Wikimedia Commons
'Por mais de vinte anos, este laser foi considerado inalcançável', disse Kippenberg. O resultado mostrou que é possível criá-lo com uma arquitetura elegante e eficienteReprodução / PxHere
A inovação pode transformar cirurgias oculares. O laser ultrarrápido garante precisão e segurança, reduzindo riscos de danos térmicos
Diferente dos sistemas tradicionais, os novos chips podem ser fabricados em massa. Isso democratiza o acesso, levando a tecnologia para hospitais e dispositivos portáteisReprodução / Pixnio
*Estagiário sob supervisão de ...